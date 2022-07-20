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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 13:13

رئيسي: الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها

رئيسي: الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها
وأشار رئيس الجمهورية الايرانية ،اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى عقد القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا في طهران ولقائه مع الرئيسين الروسي والترکي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قائلا: بدأ الحراك الذي كان يهدف إلى توثيق سياسة حسن الجوار في الدبلوماسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب الحکومة وهو علی وشك أن يؤتي ثماره.

وأضاف آیة الله رئيسي أنه خلال هذا اللقاء کان الجانبان مصرين علی متابعة هذا الحراك بشکل جاد من جانب السلطات الإيرانية المعنية.

وأشار الی مطلب نظیره الروسي لاکمال مشروع سکك الحدید بین مدینتي رشت وأستارا وفي هذا السیاق کلّف النائب الأول لرئیس الجمهوریة لمتابعة تنفیذ هذا المشروع النقلي الهام بین المدینتين.

وهنأ رئيس الجمهورية الطلاب الإيرانيين لإنجازاتهم الأخيرة المدعاة للفخر والاعتزاز في الساحات العلمية الدولية، مشددا علی ضرورة مواصلة الدعم الحكومي للطلاب الموهوبين والنخب لتکرار مثل هذه الإنجازات، داعيا وزير التربية والتعليم إلى توفير الأرضيات اللازمة لتسهيل دراسة النخب العلمية من الطلاب في فروع العلوم الإنسانية أيضا.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود المعنيين في إقامة حفل عيد الغدير الأغر بالعاصمة طهران بطول 10 كيلومترات، قائلا: إن هذا العمل الثمين الذي كان تجسيدا رائعًا لإدخال عيد الغدير إلى داخل المجتمع والأسرة، يعتبر مثالًا بارزا للمناسبات الدينية القيمة الأخرى التي ستحمي المجتمع من الهجمات التي تشن ضد الأديان.
مصدر : وكالات
رقم : 1005100
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