قائد البحرية العُمانية يشيد بقدرات سلاح البحر الإيراني

واوضح النقيب البحري رضا قرباني قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس، إن قائد البحرية السلطانية العُمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي أشاد بقدرات القوة البحرية للجيش الإيراني ووصفها بالمدهشة والمهمة، خلال تفقده المجمع الصناعي الكبير لمصانع بناء وإصلاح وصيانة السفن السطحية والجوفية التابعة للجيش.



ودعا اللواء الركن الرحبي إلى زيادة التفاعلات البحرية بين البلدين ورفع مستوى تبادل المعرفة في مجال تصنيع المعدات القتالية، قائلا: إن إيران وسلطنة عُمان تحظيان بموقع استراتيجي وأهمية عسكرية على جانبي مضيق هرمز وعلى هذا الأساس فإن التفاعلات البحرية بين البلدين مهمة من حيث التدريب والمناورات البحرية.



وتتميز العلاقات العُمانية الإيرانية بتاريخ طويل من التعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين الجارين، كما تبادل قادة البلدين الزيارات الرفيعة المستوى، والتي تُوجت بتوقيع اتفاقيات ثنائية شملت المجالات المتنوعة؛ الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.



وفي سبتمبر 2013، وقع البلدان في مقر وزارة الدفاع الإيرانية بالعاصمة طهران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، وفي سبتمبر 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان.



وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطنة، في 23 مايو 2022، موجزاً أهدافها قبيل مغادرته طهران بالقول: "سوف نعمل على تعزيز العلاقات التجارية في مجال السياحة والصحة والطاقة، هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار، وسوف نتابع تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية".



وأضاف الرئيس الإيراني أن "وجود دول أجنبية في المنطقة لا يخلق الأمن أبداً"، مشدداً على أن "التعاون والحوار بين دول المنطقة من شأنه أن يجلب الأمن".



وجرى على هامش الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي.