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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 14:37

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: قمة أستانا تهدف إلى ضمان الأمن في سوريا

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: قمة أستانا تهدف إلى ضمان الأمن في سوريا
وقال عمويي في مقابلة مع مراسل "إرنا"، إن قمة رؤساء الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة استانا التي استضافتها طهران كانت تركز على ضمان الأمن في سوريا والتوصل إلى وجهات نظر مشتركة في هذا الشأن.

واعتبر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران خطوة فاعلة في دفع الأهداف المحددة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منها تحقيق هدف رفع التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 5 مليارات دولار.

كما لفت إلى الجهود التي تبذل لرفع التبادل التجاري بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن بايدن بذل جهودًا لتأمين الموارد اللازمة في مجالات الطاقة خلال زيارته إلى الكيان الصهيوني والسعودية. لكن عمليا لم يحقق أهدافه.

واستضافت العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس الثلاثاء اجتماع القمة السابع لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة أستانا ( إيران وروسيا وتركيا ) بحضور الرئيسين الروسي "فلاديمير بوتين" والتركي "رجب طيب أردوغان" وإلى جانب الرئيس إبراهيم رئيسي.

يذكر أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، انعقد بجزيرة سوتشي الروسية في 2017-11-22؛ وعقب المفاوضات في أستانة الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع وبهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
رقم : 1005113
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