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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 18:34

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في "مخيم شعفاط"

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في "مخيم شعفاط"
وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا عدة منازل في مخيم شعفاط، وفتشوها بدقة، واعتقلوا الناشط المقدسي يوسف مخيمر ونجله فارس.

وبيّن شهود عيان أن قوات الاحتلال فتشت منزل مخيمر، وعاثت خرابًا بمحتوياته، وصادرت منه مقتنيات خاصة.

في السياق ذاته، واصلت القوات الإسرائيلية، ترافقها طواقم بلدية الاحتلال، مداهمة مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري، واعتقلت عدة شبان من القدس والضفة الغربية المحتلتين، تواجدوا في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأنه عُرف من بين الشبان المعتقلين الشاب عماد محمد علي.

وأوضحت أن طواقم بلدية الاحتلال نفذت عدة اقتحامات لمحلات في شارع مخيم شعفاط الرئيس، وصادرت محتوياتها.

فيما أكد شهود عيان إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه سكان المخيم، وبيوته، ومحلاته التجارية.

وتمارس سلطات الاحتلال وبلديتها سياسة التضييق على المقدسيين في بيوتهم ومحلاتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وتفرض عليهم مخالفات باهظة، فيما تجبرهم على الهدم في بعض الحالات.
رقم : 1005133
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