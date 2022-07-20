الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 19:13

أردوغان: يجب على القوات الأمريكية مغادرة شرقي الفرات

أردوغان: يجب على القوات الأمريكية مغادرة شرقي الفرات
جاء ذلك في تصحيح نشرته "الأناضول" بعد أن نقلت عن أردوغان أنه أعلن عن مغادرة القوات الأمريكية مناطق شرق الفرات حاليا.

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم".

وأكد الرئيس التركي أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".

وتابع أن "التنظيم الإرهابي يعتقد عبثا أنه قادر على خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام (السوري)" في شمال البلاد.

وكان قائد الثورة الإسلامية حذر خلال استقباله أردوغان أمس الثلاثاء في طهران قبيل القمة الروسية الإيرانية التركية بشأن سوريا، من أن "أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة بأكملها ويفيد الإرهابيين".
مصدر : وكالات
رقم : 1005140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
20 تموز 2022
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
20 تموز 2022
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
20 تموز 2022
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
20 تموز 2022
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
20 تموز 2022
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
19 تموز 2022
بوتين من طهران : سنزيد تعاوننا مع إيران على صعيد الأمن الدولي
بوتين من طهران : سنزيد تعاوننا مع إيران على صعيد الأمن الدولي
19 تموز 2022
السيد الخامنئي يحذر تركيا من أي هجوم على شمال سوريا
السيد الخامنئي يحذر تركيا من أي هجوم على شمال سوريا
19 تموز 2022
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
19 تموز 2022
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
19 تموز 2022
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
18 تموز 2022
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟