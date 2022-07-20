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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 22:21

العامري: التسريبات التي يتم بثها نموذج للاعلام المنحط

العامري: التسريبات التي يتم بثها نموذج للاعلام المنحط
وقال العامري في كلمة خلال مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام، "اصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الاعلام والادب والفن بكل اشكاله".

وأضاف، أن "فقدان المصداقية وشيوع الزيف والإيهام والخداع في الاعلام كارثة حقيقية تهدد الشعوب وتزعزع الامن"، لافتا الى أن "فقدان المصداقية في الاعلام يدفع باتجاه خرق المنظومة القيمية للمجتمع".

وبين، أن "العراق يعيش هذه الايام الانعكاسات الخطيرة للاعلام القذر المبني على الاكاذيب والبهتان"، مشددا على أن "التسريبات التي يتم بثها نموذج لاعلام منحط غارق في النذالة والدونية والعمالة".

ولفت الى ان "من يعمل على هذه التسريبات لا اخلاق لهم ولا دين ويبغون الفتنة بين ابناء المذهب الواحد"، داعيا "الواعين الانتباه الى المؤامرة".

وأضاف، "ندعو المعنيين الى أن يترفعوا عن التأثر بهذه الأعمال الدنيئة كما ندين كل هذه الأساليب".

ودعا العامري الى "الإسراع في اختيار رئيسا الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة لتحقيق المطالب ملحة للاستقرار ودفع الفتن".

وتابع، "ندعو الاخوة الكرد لحسم موضوع رئيس الجمهورية وكذلك الاطار حسم موضوع رئيس الوزراء".

وأكد أنه "لا يمكن للعراق ان يكون جزءا من المعسكر الامريكي الصهيوني في المنطقة".
رقم : 1005173
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