سوريا.. افتتاح قنصلية عامة فخرية لجمهورية الباراغواي

وفي كلمة له عقب حفل الافتتاح ورفع علم الباراغواي أمام القنصلية أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن افتتاح القنصلية سيضع لبنة أساسية لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات.



وأشار سوسان إلى أن سورية وانطلاقاً من إيمانها بإقامة أفضل العلاقات مع كل دول العالم على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الشعوب و يرسي أسساً متينة للتعاون وضمان السلم والأمن في العالم وتحقيق الرفاه للجميع.



ولفت سوسان إلى أن افتتاح القنصلية يمثل احتفالاً بالصداقة مع الباراغواي والتي مد جسورها أبناء سوريا المغتربون في الباراغواي ومختلف أنحاء أمريكا اللاتينية.



من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ في الباراغواي أوسكار سولومون فرنانديز أن افتتاح القنصلية في دمشق سيسهم في تقوية وتعزيز العلاقات مع سورية مبيناً أن مجلس الشيوخ سيقدم كل العون الممكن لنجاح عمل القنصلية وأدائها للمهام المناطة بها.



القنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في دمشق محمد قطان أوضح أن افتتاح القنصلية هو تكريس للعلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين لافتاً إلى علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين منذ نحو قرن من الزمن.



وأكد قطان أهمية الدور الذي ستقوم به القنصلية لتمتين وتطوير العلاقات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز روابط الصداقة وتمازج الثقافة بينهما معرباً عن أمله بتكثيف العمل المشترك في كل المجالات وفتح المجال امام سورية للوصول الى الأسواق في أمريكا اللاتينية والمساهمة في مرحلة إعادة إعمار بما يحقق الازدهار لكلا البلدين.



حضر الافتتاح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ونائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني وعضو مجلس الشيوخ في الباراغواي خوان عفرا ميغيل وسفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق فيرناندو باريسي والقنصل الفخري لسورية في عاصمة الباراغواي “أسانسيون” معتز الخطيب والقنصل الفخري لسورية في مدينة “سوداد ديلستي” ميخائيل مسكين.



كما شارك في الافتتاح عدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومديري الإدارات بوزارة الخارجية والمغتربين وفعاليات رسمية وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من التجار والصناعيين ورجال الأعمال.



وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد استقبل في وقت سابق من يوم امس الاربعاء، وفدا سياسيا رفيعا من الباراغواي، اكد الرئيس السوري خلاله على أنّ العلاقات المستقرة بين الدول هي التي تُبنى على أساس مصالح الشعوب وتعزيز الروابط المشتركة بينها.



وخلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي روبن فرنانديز والوفد المرافق له، دعا الأسد إلى تكثيف التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سورية والبارغواي بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.



وأشار إلى أنّ السوريين الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية منذ قرون يشكلون جسراً اجتماعياً وثقافياً مع هذه القارة، معتبراً أنّ نجاح الجاليات السورية بالاندماج في المجتمعات الجديدة يؤكّد على أنّ السوريين هم من الشعوب الأكثر انفتاحاً، كما يؤكّد على انفتاح شعوب أمريكا اللاتينية الذين احتضنوا هؤلاء المهاجرين دون أي عنصرية، وأبدوا في كلّ المراحل تفهماً عميقاً ودعماً لقضايا المنطقة العربية.



من جهتهم أكّد أعضاء الوفد الباراغوي أنّ زيارتهم لسورية ستكون فاتحة للتعاون مع البارغواي وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.



وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة والشعب في سوريا لإعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب، مشيرين إلى أنّ ما شاهدوه على الأرض خلال زيارتهم للعديد من المناطق السورية يختلف تماماً عن الصورة التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام.