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الخميس 21 تموز 2022 ساعة 09:23

تفاصيل جديدة يكشفها وزير خارجية العراق حول القصف التركي

تفاصيل جديدة يكشفها وزير خارجية العراق حول القصف التركي
وقال حسين: ‘‘ذهبنا مع القادة العسكريين الى مكان القصف ومسؤولين من منطقة كردستان واعضاء من البرلمان العراقي "كانت فاجعة".

وأضاف أنه "خلال القصف كان بين 500-600 سائح اكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 اشخاص وجرح 31 اخرين".

ولفت حسين الى أنه "اذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ان لا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق"، كاشفاً أن "خبراء عسكريين عراقيين اثبتوا ان هذه الضربة من الجانب التركي".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق ،أمس الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.
مصدر : السومرية
رقم : 1005252
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