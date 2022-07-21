الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 تموز 2022 ساعة 09:33

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا
وبدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،أمس الاربعاء، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".

وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق".

لكنه أضاف أن "مفاوضات الربيع التي عقدت في بيلاروسيا أظهرت عدم اهتمام أوكرانيا بمثل هذه المحادثات".

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المقابلة، "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".

وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات إسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما.

وقال، "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".
مصدر : وكالات
رقم : 1005256
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
20 تموز 2022
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
20 تموز 2022
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
20 تموز 2022
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
20 تموز 2022
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
20 تموز 2022
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
19 تموز 2022
بوتين من طهران : سنزيد تعاوننا مع إيران على صعيد الأمن الدولي
بوتين من طهران : سنزيد تعاوننا مع إيران على صعيد الأمن الدولي
19 تموز 2022
السيد الخامنئي يحذر تركيا من أي هجوم على شمال سوريا
السيد الخامنئي يحذر تركيا من أي هجوم على شمال سوريا
19 تموز 2022
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
19 تموز 2022
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
19 تموز 2022
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
18 تموز 2022
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟