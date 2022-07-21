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الخميس 21 تموز 2022 ساعة 12:40

اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء

اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
وقال اللواء باقري في كلمة امام اجتماع لقادة ومسؤولي القوات البرية للحرس الثوري في مدينة مشهد المقدسة اليوم الخميس، ان مهتهم الرئيسية هي الاستعداد لمعركة غير متكافئة مع عدو غير متكافئ والحرب المنظمة مع العدو الخارجي، وان الاشتباك والحرب مع الجماعات الارهابية ومناوئي الثورة هو فقط جزء من مهامهم رغم اهميتها.

واضاف اللواء باقري ان الدور الاساسي في الردع المستدام وتعزيز وارساء الامن المستدام في الحدود والمناطق الحدودية واسناد محور المقاومة وافشال العدو في مخططاته، يقع على عاتق القوات البرية الايرانية.

وأشار رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الى الحروب والاحداث التي شهدتها السنوات الاخيرة والاستقطابات والاضطرابات المفاجئةة وتوسع الناتو نحو الشرق والتحركات المتطرفة لبعض دول المنطقة من اجل اخذ الامتيازات وقال: ان ايران وفي وسط كل هذه الازمات والهواجس وانعدام الامن والاضطرابات حصلت على توفيقات كثيرة بفضل القيادة الفريدة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ومؤازرة ويقظة الشعب الايراني العظيم وببركة دماء الشهداء وجهوزية القوات المسلحة.
رقم : 1005286
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