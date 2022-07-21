الاتحاد الأوروبي یحدد طبيعة العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا

وتشمل الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الذهب الروسي، كما وسعت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ولكنها خففت بشكل كبير عددا من القيود المالية ضد صادرات النفط والمواد الغذائية الروسية ورفعت بعض الحظر على توريد بعض السلع والخدمات للطيران إلى روسيا.



وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "الحزمة الجديدة من العقوبات صدرت لتوضيح وتعديل العقوبات، ستشمل العقوبات حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا، بما في ذلك المجوهرات".



وجاء في البيان: "قرر الاتحاد الأوروبي توسيع الإعفاءات من القيود للسماح بالمعاملات مع هياكل الدولة الفردية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط".



وتابع: "كما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على توريد عدد من السلع والخدمات والتقنيات إلى روسيا لصناعة الطيران، وهو ما تتطلبه معايير سلامة الطيران الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي."



وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية وقائمة السلع والتكنولوجيات.