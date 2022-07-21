الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 تموز 2022 ساعة 15:41

الاتحاد الأوروبي یحدد طبيعة العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا

الاتحاد الأوروبي یحدد طبيعة العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا
وتشمل الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الذهب الروسي، كما وسعت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ولكنها خففت بشكل كبير عددا من القيود المالية ضد صادرات النفط والمواد الغذائية الروسية ورفعت بعض الحظر على توريد بعض السلع والخدمات للطيران إلى روسيا.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "الحزمة الجديدة من العقوبات صدرت لتوضيح وتعديل العقوبات، ستشمل العقوبات حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا، بما في ذلك المجوهرات".

وجاء في البيان: "قرر الاتحاد الأوروبي توسيع الإعفاءات من القيود للسماح بالمعاملات مع هياكل الدولة الفردية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط".

وتابع: "كما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على توريد عدد من السلع والخدمات والتقنيات إلى روسيا لصناعة الطيران، وهو ما تتطلبه معايير سلامة الطيران الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي."

وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية وقائمة السلع والتكنولوجيات.
مصدر : وكالات
رقم : 1005314
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
21 تموز 2022
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
21 تموز 2022
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
21 تموز 2022
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
21 تموز 2022
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
21 تموز 2022
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
20 تموز 2022
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
20 تموز 2022
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
20 تموز 2022
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
20 تموز 2022
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
نظرة على اجتماعات بوتين الودية مع المرشد الأعلی للثورة في إيران
20 تموز 2022
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
20 تموز 2022
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
19 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟