السيد صفي الدين: أَصبحنا بموقع الذي سيفرض المعادلة بمواجهة العدو

اسلام تايمز (لبنان) - أكَّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين "أنه في لبنان وعلى امتداد كل المواجهات مع أمريكا ومع إسرائيل أَصبحنا في موقع الذي سيفرض المعادلةَ تلو المعادلة".