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الخميس 21 تموز 2022 ساعة 21:03
السيد صفي الدين: أَصبحنا بموقع الذي سيفرض المعادلة بمواجهة العدو
وخلال رعايته المؤتمر السنوي لمعهد سيدة نساء العالمين، اعتبر السيد صفي الدين "أنه إذا كان العدو يعمل على سياسة الانهاك والاتعاب فإن الجواب الطبيعي سيكون بالمواجهة حتى هزيمة العدو وتحقيق الانتصار".
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1005358
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