تواصل ردود الأفعال على قصف دهوك في العراق

وإثر الحادثة أعلن العراق عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، في الساعات الماضية، منها تقديم شكوى بـ"الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".



بدورها قالت الحكومة العراقية إنها ستستقدم القائم بالأعمال العراقي من أنقرة "لغرض المشاورة"، وتوقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.



ووجه "المجلس العراقي للأمن الوطني" وهو مجلس عسكري – سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان "قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".



وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، فيما قال إنه سينسق "مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات".



وبالإضافة إلى هذا البيان، أصدر رئيس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للقصف، تراوحت لهجتها بين وصف الحادث بـ"الاعتداء الغاشم" كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ "أعلى مستويات الرد الديبلوماسي"، وفقا لبيان وزارة الخارجية.



وعلى الصعيد الدولي دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، "ناصر كنعاني"، القصف الدامي الذي استهدف مدينة زاخو في شمال العراق، واسفر عن مصرع واصابة عدد من المدنيين الابرياء.



وفي بيان له اعرب كنعاني عن تعاطفه مع اسر الضحايا والحكومة والشعب العراقيين، بهذا الحادث؛ مجددا التاكيد على موقف الجمهورية الاسلامية الداعم للاستقرار والامن في العراق.



واضاف، ان ايران تعتبر امن العراق من امنها ولن تدخر اي جهد في هذا السياق.



يذكر ان وزير الخارجية العراقي"فؤاد حسين" صرح في معرض الاشارة الى قصف مدينة زاخو، ان هذا الحادث تزامن مع وجود ما يتراوح بين 500 الى 600 سائح اغلبهم من المواطنين العراقيين.



وبحسب الوزير العراقي، فقد اسفر القصف عن مصرع 9 اشخاص واصابة 31 اخرين.



ومن جانبها فقد أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعا في محافظة دهوك بمنطقة كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية.



واكدت على تضامن دولة الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.



‏وتقدمت بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.