الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يونس محمد شعبان عطية، أثناء عودته من الأردن، كما اعتقلت الشقيقين صابر وعبود الشقفة بمحاذاة جدار الفصل العنصري شمال شرق جنين