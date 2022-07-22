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الجمعة 22 تموز 2022 ساعة 14:01
مطالبات شعبية بإقفال السفارة التركية في العراق
وقد خرج المئات من المحتجين في بغداد أمام مبنى السفارة التركية، مطالبين بإغلاق السفارة وايقاف التبادل التجاري بين البلدين، بعد قيام تركيا بقصف منطقة تابعة لمحافظة دهوك الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
مصدر :
وكالات
رقم :
1005447
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