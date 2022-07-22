الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 تموز 2022 ساعة 16:05

خطيب جمعة طهران: على أميرکا مغادرة المنطقة قبل تكرار تجربة افغانستان

خطيب جمعة طهران: على أميرکا مغادرة المنطقة قبل تكرار تجربة افغانستان
وأشار حجة الاسلام ابو ترابي في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم الى التطورات التي شهدتها منطقة غرب آسيا وقال: ان ايران تحولت اليوم الى محور المنطقة حيث أن الاجتماعات الثنائية بين روسيا وتركيا والثلاثية في طهران واللقاءات المهمة للغاية وأخيرا توجيهات قائد الثورة الاسلامية في شرح الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم الاسلامي حملت رسائل الى شعوب المنطقة والعالم بأن الأخير على موعد مع تنامي قوة عظمى.

وشدد على أن عالم اليوم يواجه في الوقت الحالي تطورات جدية قائلا: ان الالفية الثالثة ستكون دون شك ألفية آسيا وتؤدي ايران في ذلك دورا أساسيا ومصيريا في منطقة جنوب غرب آسيا.

وتطرق "ابو ترابي فرد" الى خطاب قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله الرئيس التركي وتأكيد سماحته على عدة امور الاول الحدود بين ايران وتركيا هي حدود ايران وأمن تركيا يعتبر أمنها أيضا.

وتابع قائلا: ان القائد اعتبر قوة ايران طوال 4 عقود مصدرا لقوة الشعوب الاسلامية وخاصة تركيا وما نتوقعه من الاخيرة هو ان تكون الحدود بين سوريا وتركيا هاجس الاخيرة وتهتم بها.

وشدد قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء على أن تبدي حساسية خاصة ازاء التطورات الاقليمية ولن تسمح ان يتعرض الأمن والسلام واقتدار شعوب المنطقة التي يعود تاريخها الى آلاف الاعوام الى الخطر.

واضاف خطيب جمعة طهران المؤقت قائلا: ان قائد الثورة الاسلامية أشار لدى استقباله الرؤساء المشاركين في القمة الثلاثية التي عقدت في طهران، الى التواجد الاميركي بجانب الفرات وتصريحات الرئيس التركي بأن دعم أميركا وحلفاءها للارهاب أدى الى زعزعة الامن في تركيا، ومن اجل عودة الامن الى المنطقة يجب ان نتخلص من التواجد الاميركي.

واشار الى الحوارات الفاعلة التي اجرتها ايران مع الدول الاسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وعلاقاتها مع هذه الدول، مؤكدا أنها تعتبر قوة وعزة واقتدار الشعوب الاسلامية قوتها وعزتها واقتدارها.
رقم : 1005457
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
22 تموز 2022
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
21 تموز 2022
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
21 تموز 2022
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
21 تموز 2022
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
21 تموز 2022
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
21 تموز 2022
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
21 تموز 2022
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
20 تموز 2022
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
20 تموز 2022
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
20 تموز 2022
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
20 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟