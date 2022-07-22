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الجمعة 22 تموز 2022 ساعة 20:38

ايران تسرّع بناء الوحدتين الثانية والثالثة من مفاعل بوشهر النووي

ايران تسرّع بناء الوحدتين الثانية والثالثة من مفاعل بوشهر النووي
واضاف اسلامي في تصريحات أدلى بها في مدينة خنداب جنوبي ايران ان مشروع مفاعل بوشهر النووي يشهد اوضاعا مختلفة ونأمل تفعيل مشاريع أخرى في كافة المجالات المرسومة ونتطلع الى تسريع متزايد ايضا في بناء الوحدتين الثانية والثالثة في مفاعل بوشهر النووي من الان فصاعدا.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان المشروع الآخر قيد الانجاز هو تطوير منشأة خنداب وسيتم بدء العمل به كما سيتم اكمال المشاريع قيد الانشاء.

وقال اسلامي ان ايران عازمة على انشاء مفاعلات لانتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء وان هذا المشروع هو قيد الانجاز والان لدينا مفاعل يعمل بقدرة الف ميغاواط في بوشهر وينتج طاقة نظيفة ودون تلوث وينتج الكهرباء دون انقطاع وعلى مدار الساعة ويزود شبكة كهرباء البلاد بها ويؤمن قسما هاما من الطاقة الضرورية لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.
رقم : 1005486
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