الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 تموز 2022 ساعة 20:39

جلالي: بوتين شرح لقائد الثورة الاسلامية معارضة قادة أوروبيين لتوسع الناتو

جلالي: بوتين شرح لقائد الثورة الاسلامية معارضة قادة أوروبيين لتوسع الناتو
وشرح السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي في مقابلة مع الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تفاصيل عن ما دار في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد الثورة الاسلامية قائلا ان اللقاء تداول مسألة تعزيز التعاون التجاري الايراني الروسي واليقظة امام السياسات الغربية الخادعة وحفظ وحدة الاراضي السورية وضرورة طرد اميركا من شرق الفرات والنزعة التوسعية لدى الغرب والناتو والتي أدت الى خلق الازمة في اوكرانيا.

واضاف جلالي ان سماحة قائد الثورة الاسلامية والذي يملك رؤية ثاقبة ودقيقة تجاه القضايا الاقليمية والدولية قد تداول بعض القضايا واعتقد ان تحليله للامور كان ملفتا جدا لدى الطرف الروسي، كما ان سماحته الذي لديه نظرة مشفقة تجاه قضايا المنطقة قد لفت الى بعض النقاط والتحذيرات، وكانت وجهات النظر لدى الطرفين تجاه القضايا الاقليمية والدولية وكذلك التعاون الثنائي متقاربة جدا وتم طرح آراء جيدة جدا.

وتابع جلالي ان من اهم مطالب سماحة قائد الثورة الاسلامية هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ونحن الان في احد افضل فصول تاريخ العلاقات بين الجانبين وان نهج الحكومة الروسية وتوجهات الحكومة الايرانية هو باتجاه تعزيز العلاقات والتقارب وتوحيد الارادات.

وفيما يتعلق بحذف الدولار بشكل تدريجي عن التبادل بين البلدين والتمهيدات اللازمة لذلك قال جلالي: في الوقت الحالي فان 60% من تعاملاتنا التجارية هي بالروبل والريال ونحن متقدمون في هذا المجال، نحن نستطيع ادراج بقية مبادلاتنا التجارية ايضا في هذا الاطار لأن هناك ارادة متوفرة من اجل ذلك في روسيا وفي ايران ايضا وكان هذا الموضوع من اهداف زيارة رئيس البنك المركزي الايراني الى روسيا.
رقم : 1005487
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
22 تموز 2022
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
21 تموز 2022
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
21 تموز 2022
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
21 تموز 2022
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
21 تموز 2022
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
21 تموز 2022
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
21 تموز 2022
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
20 تموز 2022
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
20 تموز 2022
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
زيارة بايدن غير المثمرة.. صنعاء ترفض مخرجات الزيارة
20 تموز 2022
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي... الفرص والتحديات
20 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟