61 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق محاولة تسلل في حيس، وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.



وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت 5 خروق بقصف مدفعي، و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.