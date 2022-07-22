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الجمعة 22 تموز 2022 ساعة 21:05
الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و2500 إصابة جديدة بكورونا
تم تسجيل 3 وفيات و2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1005499
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