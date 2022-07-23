الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 تموز 2022 ساعة 09:37

صنعاء: التحالف السعودي يحتجز قسراً 4 سفن نفطية في جيزان

صنعاء: التحالف السعودي يحتجز قسراً 4 سفن نفطية في جيزان
وأشار الاضرعی إلى أنّ قرصنة السفينة "بي إس إس إنرجي"، التي تحمل 30 ألف طُن من مادة الديزل، وتم اقتيادها قسراً إلى سواحل جيزان، لتصبح السفن المحتجزة 4 سفن، منها سفينتي ديزل وسفينة بنزين وسفينة غاز.

وأضاف الأضرعي: "شاركت معنا القطاعات الخدمية، ومنها الصحة والكهرباء وباقي القطاعات الخدمية في الوقفة الاحتجاجية، وذلك بسبب نفاد مادة الديزل في القطاعات الخدمية جرّاء استمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود".

وعلق مدير الشركة على تصريحات المبعوث الأممي حول احتجاز السفن التي قال فيها إنّه "تم الإفراج عن 26 سفينة"، قائلاً: "السفن التي وصلت هي 24 سفينة خلال الهدنة، أما سفينتين فقد دخلتا ضمن مبادرة حُسن نية، وإن فرضنا أنها 26 سفينة من إجمالي 36 سفينة، لماذا الآن يتم احتجاز 4 سفن أمام سواحل جيزان؟".

وأشار إلى أنّ "جميع السفن المحتجزة كانت قد خضعت لآلية التحقق والتفتيش وحاصلة على تصريح دخول من الأمم المتحدة".

وكذلك، قال الأضرعي إنّ المبعوث صرّح أنّ 23 سفينة دخلت خلال العام 2021، متسائلاً: "السفن التي يتحدث عنها المبعوث كان منها 18 سفينة تتبع الأمم المتحدة ومصانع القطاع الخاص، بينما لم يحصل الشعب اليمني بأكمله سوى 5 سفن وقود في العام 2021".

وبينما قال المبعوث الأممي إنّ "سفن الوقود تصل إلى ميناء الحديدة بسلاسة"، رد مدير الشركة بأنّ "جميع السفن التي تم استيرادها في فترتي الهدنة الأولى والثانية لم تصل بسلاسة، وجميع السفن تعرضت للقرصنة والاحتجاز، لم تصل أي سفينة مباشرة إلى ميناء الحديدة، يقومون باقتيادها قسراً إلى أمام سواحل جيزان واحتجازها".

ولفت الأضرعي إلى أنّ "القطاعات الخدمية والمستشفيات والكهرباء يوشك مخزونها من الديزل على النفاد وسفن الوقود محتجز أمام سواحل جيزان من قبل تحالف العدوان".

يذكر أن تحالف السعودي -الإماراتي- الأمريكي بدء عدوانه على الشعب اليمني قبل 7 سنوات وارتكب المجازر في هذا البلد.
رقم : 1005588
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
23 تموز 2022
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
23 تموز 2022
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
22 تموز 2022
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
22 تموز 2022
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
21 تموز 2022
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
21 تموز 2022
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
21 تموز 2022
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
21 تموز 2022
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
21 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟