الخارجية العراقية: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وسيادة العراق

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجيَّة الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، حسين أمير عبداللهيان، الذي أعرب فيه إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحيَّة في مدينة زاخو في محافظة دهوك، ما أودّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال".



وعبر وزير الخارجية الايراني، عن "تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مشدداً على "أهمّيَّة استقرار أمن العراق"، مؤكداً أنَّ "جُمهوريَّة إيران الإسلاميَّة على استعداد لتقديم أي مُساعدة إلى شعب وحكومة العراق".



كما أطلع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ نظيره العراقيّ خلال الاتصال الهاتفي، على "المُباحثات الثلاثيَّة التي جرت في طهران ما بين رؤساء روسيا، تركيا وإيران بتاريخ 2021/7/19".



من جانبه، شكر وزير الخارجيَّة فؤاد حسين "نظيره الايراني على اتصاله وتقديم تعازيه للشعب العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة العراقيَّة ستتخذ كافة الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التي من شأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق".