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السبت 23 تموز 2022 ساعة 14:29

فصيل عراقي يتبنى استهداف قاعدة تركية شمالي نينوى

فصيل عراقي يتبنى استهداف قاعدة تركية شمالي نينوى
وبحسب موقع شفق نيوز فقد ذكر الفصيل الذي يطلق على نفسه "المقاومة الاسلامية لواء أحرار العراق" في بيان ان العملية جاءت "ثأراً لشهدائنا الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك"..

وأضاف البيان؛ "نتبنى استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زليگان برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم اصابت عمق القاعدة وهذه ما هي إلا بداية".

وأكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين لوكالة شفق نيوز؛ ان معسكر زليكان تعرض لقصف بصاروخ واحد سقط في محيط القاعدة.

ولفت إلى عدم وقوع اصابات جراء القصف، مشيرا إلى ضبط صاروخين على منصة الإطلاق.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الجمعة، باستهداف قاعدة تركية في منطقة بعشيقة.

وأبلغ المصدر ؛ أن عددا من الصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تركية متمركزة في منطقة بعشيقة.

وأضاف المصدر؛ أن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط قاعدة زليكان التركية العسكرية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد حجم الأضرار وإذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأتراك.
مصدر : وكالات
رقم : 1005623
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