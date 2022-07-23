وزيران إسرائيليان يزوران المغرب

وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي"، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.



وقال في بيان إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيصل الأحد إلى المغرب في زيارة تستمر حتى الخميس، وسيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة.



وأفاد بأنه سيرافق فريج وفد من الصحافيات الإسرائيليات الأعضاء في منتدى يسعى إلى "دعم الحوار بين النساء الصحافيات في المنطقة".



كما سيبدأ وزير العدل، جدعون ساعر، زيارة عمل للمغرب، يوم الاثنين، تستمر حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين الجانبين ، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.



وتأتي زيارة الوزيرين الإسرائيليين إلى المغرب في سياق تكثيف الجانبين تعاونهما منذ أن اعلنت المغرب تطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال أواخر العام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.



وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد زار المغرب وتضمنت الزيارة خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.



وكانت المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، الخطوة التي قوبلت باستنكار واسع في العديد من الدول العربية و الاسلامية و شعوبها.