مسؤول في حكومة الانقاذ اليمنية يكشف سر زيارته لعدن

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، في اعقاب زيارته إلى عدن إن الواقع في كل المناطق المحتلة لا يوجد فيها شيء اسمه دولة.



واشار إلى أن كل ما هو موجود عبارة عن عربات واطقم سعودية واماراتية بعضها بيد النشامى الذين أنهم على تنسيق مستمر. وذلك في اشارة إلى ترتيبات جديدة هناك وأخرى بيد المرتزقة ممن يقومون بعرضها للبيع بأسعار مريحة.



وكان العزي اعلن في تغريدة على تويتر انه زار مدينة عدن الخاضعة لسيطرة ما تسمى قوات الإنتقالي ومكث هناك 20 ساعة وحظي باستقبال لم يحظى به رشاد العليمي.



وكشف العزي ان زيارته لعدن يمثل مفاجئة سياسية غير متوقعة ويؤكد عن اتصالات وثيقة بين صنعاء وقيادات نافذة ومسيطرة في عدن.