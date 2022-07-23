وجاء في بيان السيد الحكيم، انه :"فيما نجدد التهنئة لقوات حشدنا الشعبي الباسلة بذكرى تأسيسها الثامنة، نعبر عن بهجتنا الغامرة بعد أن اكتحلت عيوننا بالإستعراض المهيب الذي جرى اليوم بحضور القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين والقيادات الحشدية والشخصيات الرسمية الرفيعة".



واضاف "الاستعراض عكس الجهوزية العسكرية واللياقة البدنية العالية التي ظهر فيها المنتسبون ما يدل على تطور هذه المؤسسة الرسمية"، حاثاً، الجهات العليا "للعمل على المزيد من أجل الإرتقاء بواقع هذه الهيئة المضحية تدريبا وتسليحا وإبعادها عن المناكفات السياسية".



وختم السيد الحكيم بـ"تحية للمرجعية الدينية العليا صاحبة الفتوى المباركة وطوبى لشهداء العراق لاسيما شهداء الحشد الشعبي وذويهم والشفاء للجرحى".