الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 تموز 2022 ساعة 21:46

الكاظمي ومسرور بارزاني يناقشان عدة ملفات

الكاظمي ومسرور بارزاني يناقشان عدة ملفات
وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الوطنية، والقضايا التي تهم حياة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم وسبل استمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقّق الأمن الغذائي للعراقيين جميعاً، واستمرار الإيفاء باستحقاقاتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما بشدة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، ولاسيما الاعتداء الأخير الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الأبرياء، وأهمية الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء، والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق ويعمل على عدم المساس بها مستقبلاً.

وجرت أيضاً مناقشة التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات الإقليم، وأهمية ذلك في استمرار مجابهة تهديد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وضمان عدم تهديدها لأمن العراقيين من جديد.

وناقش اللقاء أيضاً طرق معالجة آثار التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، وأهمية تهيئة الأجواء الملائمة للتنمية الاقتصادية، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز آليات التعاون، والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات.

وتم الاتفاق ضمن هذا الإطار على تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي، بما يحقق المصلحة العليا للشعب العراقي.

وفي ختام اللقاء، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل بروحية الفريق الواحد، والتركيز على المشتركات بالنحو الذي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بمختلف أطيافه.
مصدر : وكالات
رقم : 1005659
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
23 تموز 2022
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
23 تموز 2022
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
22 تموز 2022
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
22 تموز 2022
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
21 تموز 2022
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
21 تموز 2022
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
مستقبل غامض لبايدن بعد فشل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط
21 تموز 2022
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
موافقة اسرائيلية مفاجئة على عقد اجتماع اقتصادي مع السلطة الفلسطينية
21 تموز 2022
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
21 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة
ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟