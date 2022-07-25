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الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 12:23

هيئة علماء بيروت: التطبيع مع العدو لن يمر مهما كان الأمر

هيئة علماء بيروت: التطبيع مع العدو لن يمر مهما كان الأمر
وأكدت هيئة علماء بيروت أن ثقافتنا هي الدعوة الى كلمة سواء ونبذ الفرقة والشقاق لأجل حفظ الوطن وصيانته في وقت أحوج ما يكون فيه الى ضبط الانفعال والتحلي بالحكمة، لأن المركب واحد والفتنة ستحرق الجميع.

وفي بيان لها، اعتبرت الهيئة أن لا ممر إنسانيا أو دينيا بين لبنان وكيان محتل مغتصب تحت أي عنوان، فالكيان المحتل عدو للبنان بالدستور وهناك من يريد الانقلاب عليه تمهيدا للتطبيع مع العدو.

وأضاف البيان إننا في هيئة علماء بيروت نعتبر ما يحصل في صرح ديني يفترض ان يكون صرحا وطنيا جامعا وليس مكانا تحشد فيه أدوات الفتنة وتكيل فيه الشتائم والنعت بالإرهاب لمكون اساس في البلد، ولمقاومة حررت البلد من الاحتلال الإسرائيلي وتعالت على الجراح ولم تتصرف بروح الانتقام مع من تعامل مع العدو المحتل، وتركت لأجهزة الدولة والقضاء بالرغم من التساهل بالاحكام، فهل كانت المقاومة مخطئة يومذاك! حتى بات الامر سهل يسير والعمالة اهون الجنح!!.

وتابع البيان إننا رغم مرارة ما نشاهده من هستيريا العصبية البغيضة التي ستجر البلد إلى الويلات والمصائب ندعو العقلاء في هذا البلد إلى تدارك ما يحصل من حفلات جنون.. وتجنيب هذا البلد المكلوم تبعات لم يعد قادرا على تحملها.

كما ذكّرت الهيئة أن القضاء قد حاكم رجال دين مسلمين ولم نقم الدنيا لأننا كنا نقول أن العمالة لا دين ولا طائفة لها، ‏ويبدو أن الأمر ليس كما كنا نتوهم!

يذكر ان بيان هيئة علماء بيروت جاء ردا على تجمع عدد من السياسيين في مقر الصيفي لبطريركية المارونية في منطقة الديمان دفاعا عن مطران موسى الحكيم.
مصدر : وكالات
رقم : 1005912
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