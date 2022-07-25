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الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 12:24
اليمن.. فريق إعادة الانتشار يدين استهداف مدنيين في الحديدة
وحمل الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار قوى العدوان مسؤولية التنصل عن بنود الهدنة والتزاماتها في اتفاق السويد.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1005914
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