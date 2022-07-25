اليمن.. فريق إعادة الانتشار يدين استهداف مدنيين في الحديدة

اسلام تايمز (اليمن) - استنكر مصدر في الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار في اليمن صمت الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة إزاء ما يتعرض له المدنيون من استهداف يومي من قبل المرتزقة بما فيها استهداف 4 أشخاص في جبل راس بصاروخ موجه.