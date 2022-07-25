الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 12:57

قيس سعيد يتهم أطرافا باختلاق أزمات ويتوعدهم بالمحاكمة

قيس سعيد يتهم أطرافا باختلاق أزمات ويتوعدهم بالمحاكمة
وقال سعيد في كلمة له خلال توجهه إلى مركز الاقتراع (للاستفتاء على الدستور الجديد) بالعاصمة تونس اليوم الاثنين: "إنهم يختلقون الأزمات، والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة، حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج".

وأضاف: "سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

وتابع: "سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة، بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا".

وأردف سعيد: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".

وانطلقت اليوم 25 يوليو 2022 في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس ( 05:00 ت.غ) عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.

وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1005918
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
25 تموز 2022
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
25 تموز 2022
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
23 تموز 2022
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
23 تموز 2022
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
23 تموز 2022
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
22 تموز 2022
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
22 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة