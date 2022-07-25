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الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 18:16

الجبهة الشعبية تحذر من المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

الجبهة الشعبية تحذر من المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس
ووجهت "الشعبية"، في بيان صحفي، دعوةً إلى "جميع أبناء شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية" لـ"مواجهة هذا المخطط وإسقاطه".

وأكدت أن "هذا التوجه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الصهيونيّة الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس، وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنها موحدة تحت حكم الاحتلال".

وعدّت "الشعبية" أن الدعوات لتشكيل قائمة تشارك في انتخابات الاحتلال "جزءًا لا يتجزأ من السياسة الصهيونية الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس".

ودعت، "الكتاب والمثقفين والمؤثرين" إلى "رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء".

وطالبت بـ"الاتفاق وطنيًّا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة"، مشددةً على "خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة".

يذكر أن أحاديث عن مبادرات "إسرائيلية" مع شخصيات فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، عادت -مؤخرًا - إلى التداول في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر : وكالات
رقم : 1005947
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