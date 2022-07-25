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الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 20:30

العميد تنكسيري : زوارق الحرس الثوري الجديدة لايكشفها الرادار

العميد تنكسيري : زوارق الحرس الثوري الجديدة لايكشفها الرادار
واعتبر الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الاثنين على هامش حفل تكريم الفائزين بمهرجان "مالك الاشتر"، استخدام المعرفة والمنتجات المحلية والمصممة من قبل العلماء الإيرانيين، من مفاخر القوة البحرية للحرس الثوري والحرس الثوري عموما وقال: كما تعلمون ، فان قوتنا البحرية هي قوة إستراتيجية كاملة وكل ما هو موجود في القوات الأخرى موجود لدينا ايضا، من الدبابات والدبابات البرمائية إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات بدون طيار ؛ لذلك ، نحاول دائمًا أن نكون على اتصال وتفاعل وتعاون مستمر مع القوات الأخرى والمنظمات العسكرية وكذلك وزارة الدفاع في إنتاج الأنظمة والمعدات.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: المعرفة الأساسية التي يؤكد عليها سماحة قائد الثورة هي في الواقع استراتيجيتنا ودليلنا في هذا المجال وقد حاولنا دائمًا استخدام المعدات المعرفية.

وفيما يتعلق باستخدام المعدات المحلية وتعزيز الشركات المعرفية ، قال: نحن في البحرية نفخر بأن أجهزتنا مصنعة من قبل شركات معرفية ، وبعض الطائرات بدون طيار والرباعية التي نستخدمها هي في الواقع من شركاتنا المعرفية ، وقد وضعنا نصب اعيننا هذا الأمر الذي صرح به قائد الثورة حيث قال اجعلوا الشركات المعرفية أكثر نشاطًا ، ونحن فخورون بأن هذا كان يتم دائمًا في البحرية منذ السنوات الماضية.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري بشان جعل الزوارق السريعة الجديدة متخفية من الرادار : لقد جعلنا هياكل زوارقنا متخفية من الرادار ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليًا.

وشدد على أن حجم ونوعية وجودنا في المنطقة تسببا في فرار العدو من الخليج الفارسي وقال: في الوقت ذاته قلنا لدول المنطقة دوما باننا نحن يمكننا ارساء الامن في المنطقة ولله الحمد انه مع رحيل الأميركيين تم ارساء المزيد من الامن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية.

وأضاف: أن الأميركيين خلقوا مشاكل للشعوب بتواجدهم في المنطقة في السنوات الماضية ، وشهدنا عدة اصطدامات ، مثل اصطدام غواصة أميركية بسفينة يابانية أو استهداف سفينة إماراتية ترفيهية بواسطة سفينة حربية أميركية ولسوء الحظ قتل هندي جراء ذلك.

وأكد الأدميرال تنكسيري: إن الأميركيين لا يتبعون قوانين الملاحة البحرية ويدخلون عبر المياه التي هي على سبيل المثال طريق الخروج، وبشكل عام فإن وجودهم في المنطقة مصحوب بالضرر وزعزعة الاستقرار والأمن.

وبشأن انضمام سفينة "الشهيد سليماني" الحربية إلى بحرية الحرس الثوري ، قال: "إن شاء الله سنعلن هذا الخبر مستقبلاً ، سفينة "الشهيد سليماني" هي سفينة فريدة من نوعها ، بهيكل "اينكت" وليس "كاتاماران" ، نحن لدينا 3 هياكل وهي "منوآل" و"تري مارال" و"كاتاران" لكن هيكل هذه السفينة هو "اينكت" الذي يعد هيكلا جديدا تماما.
رقم : 1005963
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