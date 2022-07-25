الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 20:31

حماس تستنكر إقامة مشروع فندق سياحي ومدينة مائية في 'معاليه أدوميم'

حماس تستنكر إقامة مشروع فندق سياحي ومدينة مائية في
وأضاف الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: إن المشروع الجديد انتهاك صارخ لكل الأعراف والقرارات الدولية الرَّافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والتي كان آخرها القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والداعي إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة.

وجدد رفض حركة (حماس) وإدانتها لكل مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة المحتلة.

وعدّ حمادة مشاريع الاحتلال محاولة يائسة من الحكومة الصهيونية والتي لن تفلح في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتغيير ملامحها، وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيد عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وسيبقى أهلنا المرابطون في القدس والأقصى ثابتين على أرضهم مدافعين عن مقدساتهم، حتى زوال الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1005964
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
25 تموز 2022
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
25 تموز 2022
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
23 تموز 2022
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
مشكلة الكهرباء في العراق.. التحديات والمتطلبات
23 تموز 2022
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
"نيوم" السعودي رؤية سراب يبدد أموال الشعب
23 تموز 2022
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
22 تموز 2022
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد
22 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
الشعوب العربية تصفع أنظمة التطبيع.. موقف ثابت يُزعزع الخيانة