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الاثنين 25 تموز 2022 ساعة 21:53

أحزاب كاميرونية تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية

أحزاب كاميرونية تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية
وقال العضو في الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية، بيديمو كووه، خلال مؤتمر صحافي في دوالا، "لدينا نزاع تاريخي مع فرنسا. ليس وصول ماكرون هو الذي يثير المشكلة. نحن نغتنم الفرصة لتوعية الكاميرونيين على المشكلة مع فرنسا، من خلال عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي إذا أردنا أن تكون لدينا علاقة سلمية".

وخلال المؤتمر الصحافي، دعا فالانتان دونغمو، وهو عضو آخر في الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية، الرئيس الفرنسي إلى "الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية مثلما بدأت فرنسا تفعل في الجزائر".

وسيبدأ ماكرون، يوم غد الثلاثاء في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الإفريقية، وستسمح الرحلة لماكرون بإعادة تأكيد "التزامه في عملية تجديد علاقة فرنسا بالقارة الإفريقية"، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

يذكر أنه بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في العام 1918، عهدت عصبة الأمم بمعظم مستعمرة الكاميرون الألمانية إلى وصاية فرنسا، فيما أُعطي الجزء الغربي منها، المتُاخم لنيجيريا، إلى بريطانيا.

وقبل استقلال الكاميرون في 1960، قمعت السلطات الفرنسية بشكل دموي المقاومين من "اتحاد شعوب الكاميرون" وهو حزب قومي تأسس في نهاية الأربعينيات وشارك في الكفاح المسلح ضد الاستعمار وحلفائه الكاميرونيين، خصوصا في أرض باميليكيه (في غرب الكاميرون).

وقتل الجيش الفرنسي عشرات آلاف الناشطين الموالين لـ"اتحاد شعوب الكاميرون" ومنهم القائد المؤيد للاستقلال روبين أوم نيوبي. وبعد الاستقلال، قاد الجيش الكاميروني في عهد أحمدو أهيدجو عمليات القتل.
مصدر : وكالات
رقم : 1005976
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