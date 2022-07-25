تونس... وتطورات الاستفتاء على الدستور

وقام قيس سعيد بالادلاء بصوته، متهما اطرافا من المعارضة لم يسمها باحراق الغابات وتوزيع الأموال للحيلولة دون إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع.



وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "اليوم نحن امام خيار تاريخي وعلى الشعب التونسي ان يكون في الموعد مع التاريخ لا ان يترك، الذين يحرقون الغابات يوم امس، ويوزعون الاموال على عدد من المواطنين حتى لا يتوجه الى صناديق الاقتراع".



وحجم الاقبال على مراكز الاقتراع كان متفاوتا من قبل المواطن التونسي في العاصمة والمحافظات.



فيما قالت هيئة الانتخابات ان عملية الاستفتاء جرت بانسيابية وسلاسة، رصدت منظمات الرقابة جملة من التجاوزات.



وقالت كاتب عام جمعية مراقبون رملة بن فرحات : "سوء تنظيم بما ان الصحفيين كانوا يفضلون الدخول الى مراكز الاقتراع وينقلوا الصورة لكن تم رفض طلبهم، مما جعل الصحفيين ان يعصبون، والتاخير في فتح مراكز الاقتراع، وعدم استعداد اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الوقت المحدد لهم".



المواطنون الذين توافدوا على مراكز الاقتراع عبر اغلبهم عن الأمل في استرجاع البلاد أنفاسها اقتصاديا وسياسيا أثر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.



تغلق مكاتب الاقتراع ابوابها ليلا لتبدأ بذلك عملية فرز الأصوات تمهيدا لاعلان النتائج الاولية.



الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد محطة فارغة في تاريخ تونس لا من حيث الاهمية فحسب لا بل من حيث القدرة على ترتيب التوازنات السياسية واعادة خلط الاوراق العام في البلاد.