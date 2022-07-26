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الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 08:29

جيش الاحتلال يلغي عملية اقتحام قبر يوسف في نابلس

جيش الاحتلال يلغي عملية اقتحام قبر يوسف في نابلس
ووفق مصادر صحفية عبرية فقد قرر الجيش إلغاء "اقتحام" المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس الذي كان مقررا غدا، جاء القرار بعد محاولات الهجوم والاشتباكات المتكررة ".

وبينت المصادر أن "الاقتحام" القادم سوف يكون في نهاية أغسطس وسيحاول الجيش تعزيز تأمن المستوطنين حتى ذلك الحين.

وكانت سرايا القدس- كتيبة نابلس، قد أعلنت في 30/6/2022، تمكنها من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف.

وقالت الكتيبة في بيان وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "بفضل الله تعالى وقوته تمكن مجاهدونا في كتيبة نابلس في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 29-6-2022م، من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف".

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة، حيث كمن مجاهدونا في الكتيبة لقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، فكان الاستهداف لها بشكل مباشر حيث سقط عدد من الإصابات بشكل محقق في صفوف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أن هذه العملية تأتي رداً على استشهاد المجاهد البطل محمد ماهر مرعي ابن كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً على أرض جنين البطولة والفداء فجر أمس الاربعاء.

يذكر أن كتيبة نابلس هي الكتيبة الثانية التي أعلن عن تشكيلها الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سرايا القدس بعد كتيبة جنين التي سطرت أروع الملاحم والبطولات خلال الفترة الماضي، فضلاً عن إعلان السرايا موخراً تشكيل كتيبة طوباس الكتيبة الثالثة عقب تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس بالضفة المحتلة، صباح الأحد 17/7/2022.
رقم : 1006043
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