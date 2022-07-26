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الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 12:54

جونسون متأسف لإستقالته ويسعى العودة لرئاسة الوزراء مجددا

جونسون متأسف لإستقالته ويسعى العودة لرئاسة الوزراء مجددا
وحسب صحيفة بريطانية، فإن جونسون أخبر العضو فى مجلس اللوردات كروداس بأنه "لا يريد الاستقالة"، ويتمنى أن يتمكن من "محو رحيله".

تأتى هذه الأخبار وسط تحرك متزايد بين أعضاء حزب المحافظين لإبقاء رئيس الوزراء المستقبل في منصبه.

وقال جونسون لوزير الخزانة السابق -على مأدبة غداء يوم الجمعة- أنه "يريد خوض الانتخابات العامة المقبلة كزعيم لحزب المحافظين"، وفقًا لصحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية.

ويقوم اللورد كروداس بحملة لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل في السلطة.

وبحسب ما ورد، ناقش بوريس جونسون وكروداس حملة "إعادة بوريس" بين أنصار الحزب على مستوى القاعدة لمعرفة ما إذا كان الأعضاء يعتقدون أنه يجب عليه الاستقالة.

ودعم أكثر من 10 آلاف عضو بالحزب الحملة فى أسبوع واحد فقط.

وقال كروداس: "لم يكن هناك غموض فى آراء بوريس.. أنه بالتأكيد لا يريد الاستقالة.. يريد أن يستمر ويؤمن أنه مع أعضاء الحزب الذين يقفون وراءه يستطيع ذلك".

حصلت العريضة على أكثر من 2000 توقيع يوميًا، وأكد اللورد كروداس أن الحملة أخذت أرقام العضوية عندما وقع الأعضاء لإزالة أى موقع مزيف.

وقال كروداس إن جونسون قد دعاه ليشكره على حملته "إعادة بوريس".

وأضاف: "لقد استلهم من حملتي الانتخابية.. ويأمل أن يكون هناك طريقة للبقاء كرئيس للوزراء، وهو يعتقد أن حزب المحافظين سيرتكب خطأ كبيرا إذا تجاهل رغبات أعضائه".
مصدر : وكالات
رقم : 1006099
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