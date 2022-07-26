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الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 20:02

موسكو تنتقد موقف "تل أبيب" ازاء الأزمة الأوكرانية

موسكو تنتقد موقف "تل أبيب" ازاء الأزمة الأوكرانية
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يُنظر في قضية الوكالة اليهودية في المستوى القانوني"، معربةً عن "أسف" بلادها لمواقف تل أبيب من العملية العسكرية التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا منذ شهور.

وفي الإطار، انتقدت زاخاروفا الكيان الصهيوني، معتبرة أن "مواقفها غير بنّاءة. والسياسة التي تنتهجها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موقفها من الوضع في أوكرانيا، ودعمها للسلطات الأوكرانية".

وتطرّقت إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي قال فيه إن وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا خطير وسينعكس على العلاقات.

وقالت زخاروفا إنه أودّ أن أسأل: ألا يعتقد هؤلاء الأشخاص أن نشاطهم وتصريحاتهم في الأشهر الأخيرة قد أثّرت على العلاقات؟.

وتابعت: "لأسفي، في مستوى التصريحات سمعنا خطاباً غير بنّاء وغير موضوعي بالأساس من جانب تل أبيب. وهذا كان غير واضح وغريب بالنسبة إلينا".

ورأت أن "القيادة الصهيونية سمحت لنفسها بإطلاق تصريحات معادية لروسيا. ووُجّه الموقف الإسرائيلي بشكل حصري إلى الجانب المؤيّد لأوكرانيا، وليس بمفهوم الشعب الأوكراني، وإنما بمفهوم دعم نظام كييف فقط لا غير، وهذا الموقف منسّق بالكامل مع الصوت الغريب والمهووس للغرب. وهذا أثار أسئلة فعلاً".
مصدر : وكالات
رقم : 1006137
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