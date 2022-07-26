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الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 20:04

وزير الإتصالات الإيراني: وقعنا مع موسكو صفقة لإرسال منتجاتنا إلى روسيا

وزير الإتصالات الإيراني: وقعنا مع موسكو صفقة لإرسال منتجاتنا إلى روسيا
وفي حديثه للمراسلين على هامش تفقده لمعرض حول تعاضد الإدارة الإيرانية، أشار عيسى زارع بور إلى مكاسب زيارته الأخيرة إلى روسيا، وقال: إن الزيارة من أساسها كان لها مكاسب عديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: من دواعي الاعتزاز، أن منتجاتنا أصبحت بجودة راقية بحيث أن الشركات الروسية التي تعتبر متميزة في العديد من المجالات، أخذت تستفيد من منتجاتنا.

وتابع: لقد تم الشروع في هذا الموضوع خلال هذه الزيارة، وقد عقدنا صفقات للعديد من المنتجات التي أخذنا نماذج منها خلال هذه الزيارة، وتم دفع مبالغ مقدمة.

وأوضح أن: شركات إيرانية عديدة عرضت منتجاتها، وبعضها كان لها صلات من قبل مع الجنب الروسي.. وبشكل عام، خلال الزيارة التي استغرقت يومين، تم التوقيع على مذكرات تفاهم وإبرام صفقات لإرسال المنتجات الإيرانية إلى السوق الروسية..

وتشمل هذه الصفقات منتجات وأجهزة في مجال الإتصالات والمعلوماتية مثل المودم والسويج ومعدات الشبكة، وكذلك في مجال البرمجيات حيث لدينا قدرات جيدة فيها، والتي لاقت ترحيبا، وبالطبع هذه مجرد بداية الطريق.

وأردف: نحن بصدد مواصلة هذه العلاقات مع جميع دول الجوار، بناء على سياسة الحكومة الحالية في تنمية العلاقات مع دول الجوار، ومن ثم سنواصل التواصل مع جميع الدول التي ترغب بالتعاون.
رقم : 1006139
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