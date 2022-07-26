أحدث العناوين :
مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية
تونس تفتح باب الطعون على استفتاء الدستور
رابطة علماء اليمن تدين جريمة نهب الحجاج في أبين
السلطة الفلسطينية: توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال "الشاعر"
عبد المهدي: ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية اختيار موفق جداً
وزير الإتصالات الإيراني: وقعنا مع موسكو صفقة لإرسال منتجاتنا إلى روسيا
النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها
موسكو تنتقد موقف "تل أبيب" ازاء الأزمة الأوكرانية
الكيان الاسرائيلي يرد على روسيا حول إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة
تفجيرات تضرب مناطق سيطرة القوات التركية في حلب
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 July 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 21:52
مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية
وقال مصدر أمني، إن الجيش التركي قصف محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية في دهوك.
وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر.
ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.
رقم :
1006165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
25 تموز 2022
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
25 تموز 2022
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
25 تموز 2022
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
23 تموز 2022
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022
أحدث العناوين
مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية
تونس تفتح باب الطعون على استفتاء الدستور
رابطة علماء اليمن تدين جريمة نهب الحجاج في أبين
السلطة الفلسطينية: توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال "الشاعر"
عبد المهدي: ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية اختيار موفق جداً
وزير الإتصالات الإيراني: وقعنا مع موسكو صفقة لإرسال منتجاتنا إلى روسيا
النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها
موسكو تنتقد موقف "تل أبيب" ازاء الأزمة الأوكرانية
الكيان الاسرائيلي يرد على روسيا حول إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة
تفجيرات تضرب مناطق سيطرة القوات التركية في حلب
تحذيرات في السودان من فيضان قد يغمر 15 ألف فدان زراعي
تركيا تعلن إطلاق "عملية أمنية" في ولاية ديار بكر
عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك
جونسون متأسف لإستقالته ويسعى العودة لرئاسة الوزراء مجددا
وزير الداخلية الإيراني: سيتم تعزيز وسائط النقل العامة بمراسم الأربعین
روسيا: محاولات أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستقودهما نحو الهاوية
مندوب ليبيا الأممي: قوى دولية تعطل إجراء الانتخابات
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
الصين ساحة جديدة للنزاع بين مرشحي رئاسة الوزراء في بريطانيا
الأكثر قراءة
كنعاني: السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الاجنبية في متناول اليد
حكومة كردستان العراق: الاعتداء التركي يشكل خطراً على حياة المواطنين
اجتماع طهران الثلاثي علی وقع العمليات العسكرية التركية في سوريا
ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: عملية القدس البطولية إعلان المقاومة في وجه الاستيطان
عبداللهيان يؤكد ارادة ايران في التوصل الى اتفاق جيد ومستدام
اية الله جنتي يؤكد على استمرار العلاقات مع دول الجوار
العامري: التسريبات التي يتم بثها نموذج للاعلام المنحط
مشعل: التطبيع شر مستطير ويجب مواجهته بكل الوسائل
اللواء باقري: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على إيران من أذهان الأعداء
مساعد رئيس القضاء الايراني: السويد تحولت الى قاعدة لدعم الارهاب
رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد
تفاصيل جديدة يكشفها وزير خارجية العراق حول القصف التركي
وزير الاتصالات الإيراني يصل موسكو
الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في "مخيم شعفاط"
حكومة العراق تعلن الحداد على ضحايا القصف التركي
كنعاني: السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الاجنبية في متناول اليد
سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
كابوس "إسرائيل" بظهور ذراع عسكري جديد للمقاومة في الضفة الغربية
إخترنا لکم
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر