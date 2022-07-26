مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية

وقال مصدر أمني، إن الجيش التركي قصف محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية في دهوك.



وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر.



ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.