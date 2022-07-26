الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 تموز 2022 ساعة 21:52

مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية

مجدداً .. الطيران التركي يقصف دهوك العراقية
وقال مصدر أمني، إن الجيش التركي قصف محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية في دهوك.

وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر.

ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.
رقم : 1006165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
25 تموز 2022
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
25 تموز 2022
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
25 تموز 2022
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح
23 تموز 2022
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
ما مستقبل الصحف الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الوطن" في الجزائر؟
23 تموز 2022
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
السعوديون بين مطرقة ابن سلمان و سندان الهجرة
23 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر