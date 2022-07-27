وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

وأشار بيان للوزارة الإيرانية، مساء الثلاثاء، إن "الوزير عبد اللهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تبادلا الآراء بشأن تطوير العلاقات الثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وقال عبد اللهيان "إن طهران ترحب بالنظرة الإيجابية لكبار المسؤولين في البلدين بشأن تحسين العلاقات بينهما ونعتبرها خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية"، معتبراً في الوقت ذاته إن "وجود إسرائيل المحتلة للقدس في المنطقة هو سبب لعدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها".



وأضاف عبد اللهيان "حاول النظام الصهيوني تحويل الاجتماع الأخير في جدة السعودية إلى أزمة في المنطقة ولكن بسبب رشادة حكام المنطقة تم التأكيد على قضايا التعاون الإقليمي والتقدم والأمن في دول المنطقة".



كما أشار الوزير الإيراني إلى المفاوضات النووية إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده للوصول إلى ختام المفاوضات النووية ونحن جادون في تحقيق نتيجة جيدة ومستقرة".



ونقل بيان الخارجية الإيرانية عن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله "نعتبر رفع مستوى التمثيل السياسي مهم من أجل توسيع العلاقات بين إيران والإمارات وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وكبار المسؤولين في البلدين يسعون لهذا الهدف".



وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد "ليس لدينا شك في أننا لا نستطيع فقط استعادة دفء العلاقات بين البلدين، ولكن أيضًا فتح آفاق جديدة للعلاقات، خاصة في ظل العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك القضايا البيئية التي نواجهها".



وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن هناك فرص اقتصادية لا حصر لها في البلدين (إيران والإمارات) يمكن الاستفادة منها، مبيناً أن "الزيارات المتبادلة للمسؤولين ورجال الأعمال والخبراء لها تأثير كبير في هذا الصدد".



وقال إن "السلام والاستقرار والخير لإيران كجارتنا وشقيقتنا مهم جدا بالنسبة لنا لما له من أثر إيجابي على بلادنا ونأمل أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ خطوات أكبر من أجل تنمية العلاقات بين البلدين".



كما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالات هاتفية مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح والعراقي فؤاد حسين، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.