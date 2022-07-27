أردوغان: نواصل تطوير العلاقات مع السعودية والإمارات

وقال أردوغان إن المباحثات التركية المصرية "متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".



وأكد أردوغان أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".



وأنهت أنقرة خلال الفترة الماضية خلافاتها مع أبوظبي بشكل كامل، وزار أردوغان الإمارات في فبراير الماضي، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي زار تركيا في نوفمبر من العام الماضي.



ووقعت الحكومة التركية ونظيرتها الإماراتية اتفاقات تستثمر أبوظبي بموجبها 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الاقتصادية التركية، وأجرى البلدان مشاورات موسعة شملت تطوير العلاقات في جميع المجالات، من بينها الدفاع.



كما خطت تركيا خطوات كبيرة على طريق تصحيح علاقاتها مع الرياض، وقد زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنقرة الشهر الماضي، تلبية لدعوة أردوغان، الذي زار المملكة في أبريل لأول مرة منذ 2017.



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن بلاده عازمة على التعامل مع كل من مصر و"إسرائيل" بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الإمارات والسعودية لإنهاء الخلافات.



وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات.



ورغم الخلاف السياسي خلال السنوات الماضية بين تركيا ومصر، فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار سنوياً.