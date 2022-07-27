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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 08:46

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة أميركية شرقي سوريا

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة أميركية شرقي سوريا
وذكرت مصادر صحفية غربية بأنه سمع دوي انفجارات قوية في الريف الشمالي والغربي لمدينة الشدادي النفطية والتي تضم أكبر القواعد الأميركية في محافظة الحسكة قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة.

وأشارت المصادر الى أن دوي الانفجارات تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات التابعة للتحالف الدولي التي انطلقت من قاعدتها في الشدادي مع إلقاء قنابل مضيئة مع معلومات عن تعرض القاعدة لقصف عبر الصواريخ.

في وقت سابق، عزز الجيش الأمريكي قواعده غير الشرعية المحيطة بمدينة الحسكة السورية بقافلتين جديدتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، تزامناً مع التفاهمات التي أبرمت في المنطقة، وأفضت لتوسع انتشار الجيش السوري شمالي وشرقي البلاد، خصوصا بالقرب من الحدود التركية.

وكثف الجيش الأمريكي من تدريباته العسكرية وبالأسلحة والذخيرة الحية في قواعده غير الشرعية في مدينة الحسكة، حيث دوت انفجارات مصدرها هذه القواعد في منطقة القصرك وتل بيدر والسد الغربي على طريق شرقي تل تمر الرابط البلدة مع مدينة القامشلي شمالي غربي الحسكة، وسط تحليق مكثف لمروحيات قوات التحالف الأمريكي في سماء المنطقة، حيث تجري هذه المروحيات طلعات مكثفة بين قاعدة تل بيدر شمالي الحسكة مع مطار جبل عبد العزيز غربي الحسكة.

يشار أن منطقة تل بيدر والقصرك والسد الغربي ومنتجع لايف ستون واستراحة وزير الري شمالي غربي مدينة الحسكة 13 إلى 20 كم ، يتموضع فيها عدد كبير من المقرات والمواقع القيادة التابعة لقوات "قسد" و الجيش الأمريكي.
رقم : 1006236
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