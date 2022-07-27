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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 08:56

ابن سلمان يعقد عددا من الاتفاقيات مع اليونان

ابن سلمان يعقد عددا من الاتفاقيات مع اليونان
وعقد الجانبان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى اليونان ضمن جولة أوروبية تقوده أيضا إلى فرنسا.

وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.
كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والرياضة ومكافحة الجريمة وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

كما تم ابرام اتفاقيات للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.
مصدر : وكالات
رقم : 1006239
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