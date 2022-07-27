ايران: انشطة الكيان الإسرائيلي تهدد السلم والأمن في المنطقة

وقالت ارشادي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن فلسطين، أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة ، يواصل الكيان الإسرائيلي قتل الشعب الفلسطيني البريء بما في ذلك النساء والأطفال ، ويستمر في الاستيلاء وتدمير منازل الفلسطينيين والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم. في الوقت نفسه ، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، يستمر في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واضافت: إن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يتماشى مع حملة طويلة الأمد من المضايقات والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التستر على جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.