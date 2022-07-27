‘‘حماس‘‘: الطائرات المسيرة ستُفاجئ الاحتلال في المعارك القادمة

وقال المصري، خلال حفل تأبين الشهيد القسامي القائد محمود فارس بخان يونس ،أمس مساء الثلاثاء: "نستذكر معركة العصف المأكول التي نعيش في ظلالها التي فاجأ فيها القسام لأول مرة بالكشف عن أول طائرة مسيرة، وهي طائرة أبابيل التي حلقت في سماء أراضينا المحتلة، وأن الطائرات المسيرة ستُشكل مفاجآت للاحتلال في المعارك القادمة".



وأضاف المصري: "نحن اليوم في يوم الوفاء لشهداء المقاومة وللشهيد القائد محمود فارس والوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال".



وأكد المصري أن حماس عندما تتحدث عن قضية الأسرى تتحدث بما تمتلك من أوراق قوية في جعبتها، ولن يرى أسرى الاحتلال النور حتى يراه أسرانا البواسل بين أهلهم وذويهم.



وأضاف: "ماضون في طريق المقاومة وعيننا ترقب القدس، وفي سبيلها تهون الدماء والتضحيات، وإن عيوننا ترقب أهلنا في الضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 فهم سند للمقاومة في غزة".