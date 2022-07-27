الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 09:54

واشنطن: لا توجد أي مؤشرات على بيع مُسيرات إيرانية قتالية لروسيا

واشنطن: لا توجد أي مؤشرات على بيع مُسيرات إيرانية قتالية لروسيا
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أمس الثلاثاء:” لم نر شواهد تفيد بتوريد أو شراء مسيرات إيرانية من جانب وزارة الدفاع الروسية”.

وكانت الولايات المتحدة أدعت مؤخرا أنها تتوقع أن تكون لدى روسيا النية لشراء مقاتلات مسيرة إيرانية وزعمت أن وفدا حكوميا روسيا زار لهذا السبب مطارا إيرانيا لحضور عرض لمقاتلات مسيرة قادرة على شن هجمات.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد زعمت في تقرير لها قبل فترة ارسال صواريخ مضادة للدبابات من العراق ومنظومة "باور 373" للدفاع الجوي من ايران الى روسيا لاستخدامها في حرب اوكرانيا.

واثر نشر هذا التقرير من قبل صحيفة "الغارديان" فندت سفارة الجمهورية الاسلامية في لندن هذه المزاعم ووصفت التقرير بانه غير مهني ولا اساس له من الصحة.

وجاء في تغريدة للسفارة الايرانية: ان التقرير الذي اوردته "الغارديان" يوم الثلاثاء بعنوان "استخدام روسيا لاسلحة مهربة من قبل ايران من العراق ضد اوكرانيا" عبارة عن رواية غير حقيقية ولا اساس لها من الصحة وان محاولة الربط بين التطورات الاخيرة في اوكرانيا والتطورات الاقليمية في الشرق الاوسط وذكر اسم ايران، تصرف غير مهني وغير مقبول ويعد كذلك نوعا من عدم الاحترام لقراء الصحيفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1006254
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
27 تموز 2022
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
27 تموز 2022
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
26 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
25 تموز 2022
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
الأزمات الداخلية ستؤدي إلى انهيار المجتمع الصهيوني
25 تموز 2022
‘‘ثروتنا خط أحمر‘‘.. تأييد لبنانيّ وعربيّ لمعادلة حزب الله
25 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟