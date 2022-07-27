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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 10:48

هجوم على قاعدة باروخي وسيري شمال العراق

هجوم على قاعدة باروخي وسيري شمال العراق
وقد تعرضت ،فجر اليوم الاربعاء، القنصلة التركية في الموصل الى قصف بصواريخ كاتيوشا عدد ٤.

وحسب ما أعلنت القنصلية في بيان لها بان طاقم القنصلية بخير ولم يتأثرا أيا من طاقهما بالقصف الذي استهدف المبنى.
رقم : 1006267
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