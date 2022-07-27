وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد

وأوضح العميد وحيدري "لقد شن العدو حربًا شاملة ضدنا، يقوم جانبها الأمني على الإرهاب والدمار وركوب موجة الاستياء"، مبيناً "بجهود القوات الأمنية أحبطت العديد من هذه الأعمال لكنهم ما زالوا يحاولون إظهار نجاحهم باستخدام العملاء".



ولفت الوزير إلى أن "في قضية العفة والحجاب، غيروا النظرة الإنسانية إلى نظرة جسدية"، معتبراً أن "الحكم على القاضي السابق حميد نوري جاء من دون أي سبب أو تذرع قانوني وفقط بادعاءات المنافقين.



وتابع "الأعداء يحاولون اليوم فرض نفوذهم علينا ويتبعون طرق جديدة لتحقيق ذلك، ومن المحاور المهمة للحرب الثقافية تغيير الموقف من القضايا الثقافية والعدو يستثمر كثيرًا في هذا المجال".



وشدد وزير الداخلية الإيراني على أن الحرب الإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية هي إحدى أدوات العدو الحربية، موضحاً إن "الفضاء السيبراني هو الأداة الأكثر فاعلية التي استخدمها العدو لمهاجمة العائلات والرأي العام، والفضاء السيبراني له أعلى قدرة تدميرية والعدو يحاول كسر كل الحدود بهذه الطريقة".



ولفت وحيدي: العدو يستخدم الحرب الاقتصادية على شكل عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللأسف فإن الحكومة السابقة لم تتخذ موقفًا جيدًا من الأعداء في هذا الصدد، منوهاً إنه "إذا تم تطبيق العقوبات التي فرضت ضد إيران على أي دولة ، فإن ذلك البلد سينهار ولكن أميركا هي من أعلنت فشل سياستها هذه".