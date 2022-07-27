الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 12:37

وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد

وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
وأوضح العميد وحيدري "لقد شن العدو حربًا شاملة ضدنا، يقوم جانبها الأمني على الإرهاب والدمار وركوب موجة الاستياء"، مبيناً "بجهود القوات الأمنية أحبطت العديد من هذه الأعمال لكنهم ما زالوا يحاولون إظهار نجاحهم باستخدام العملاء".

ولفت الوزير إلى أن "في قضية العفة والحجاب، غيروا النظرة الإنسانية إلى نظرة جسدية"، معتبراً أن "الحكم على القاضي السابق حميد نوري جاء من دون أي سبب أو تذرع قانوني وفقط بادعاءات المنافقين.

وتابع "الأعداء يحاولون اليوم فرض نفوذهم علينا ويتبعون طرق جديدة لتحقيق ذلك، ومن المحاور المهمة للحرب الثقافية تغيير الموقف من القضايا الثقافية والعدو يستثمر كثيرًا في هذا المجال".

وشدد وزير الداخلية الإيراني على أن الحرب الإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية هي إحدى أدوات العدو الحربية، موضحاً إن "الفضاء السيبراني هو الأداة الأكثر فاعلية التي استخدمها العدو لمهاجمة العائلات والرأي العام، والفضاء السيبراني له أعلى قدرة تدميرية والعدو يحاول كسر كل الحدود بهذه الطريقة".

ولفت وحيدي: العدو يستخدم الحرب الاقتصادية على شكل عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللأسف فإن الحكومة السابقة لم تتخذ موقفًا جيدًا من الأعداء في هذا الصدد، منوهاً إنه "إذا تم تطبيق العقوبات التي فرضت ضد إيران على أي دولة ، فإن ذلك البلد سينهار ولكن أميركا هي من أعلنت فشل سياستها هذه".
رقم : 1006288
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
27 تموز 2022
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
27 تموز 2022
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
27 تموز 2022
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
27 تموز 2022
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
26 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
25 تموز 2022
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟