وزير الأمن الإيراني: نفذنا عمليات ناجحة ضد الكيان الصهيوني

واشار وزير الامن في تصريحه ،خلال اجتماع مشترك لمدراء الوزارة مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم الاربعاء، إلى مؤامرات واجراءات الأعداء ، وخاصة الكيان الصهيوني والزمر الإرهابية ضد أمن الجمهورية الإسلامية ، وقال "ان القوى الامنية حققت نجاحات باهرة في اجهاض مؤامرات الكيان الصهيوني" وقدم تقريراً عن هذه الانشطة الناجحة.



واعتبر وزير الامن المسؤولية المهمة الاخرى لهذه الوزارة بانها تتمثل في مكافحة الإرهاب والكيان الصهيوني والأعمال التخريبية ضد البلاد وقال: في الأشهر الأخيرة ، بالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني ، تمكنا أيضًا من تنفيذ عدة عمليات ناجحة ضد هذا الكيان ، في مؤشر الى القدرات الأمنية للجمهورية الإسلامية ورجال الامن.



واشار الى جهود واجراءات وزارة الامن لمتابعة مطالب الشعب المحقة لحل المشاكل وقال "إذا رأينا اليوم أن العدو بكل اجراءاته لا يستطيع استخدام مطالب الشعب لاستهداف أمن البلاد، فان احد اسباب ذلك يعود الى التوجه الشعبي لوزارة الامن والحكومة ، والذي يتفاعل مع الشعب لضمان استقرار الأمن في البلاد.